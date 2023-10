Pagano: “Contento per il mio esordio europeo, ma soprattutto per la vittoria”

Il 18enne giallorosso, è sceso per la prima volta in campo in Europa. Un momento davvero indimenticabile: "Avanti così"

Serata da ricordare non solo per il giovane Francesco D'Alessio. La notte di Europa League contro il Servette, ha visto l'esordio in Europa anche per Riccardo Pagano. Il centrocampista giallorosso, in questa stagione, è entrato nelle rotazioni di José Mourinho che gli ha regalato qualche minuto di gara soprattutto in campionato. Ieri, invece, la prima volta in una competizione europea. Pagano, tramite il proprio account Instagram, ha commentato così la gioia del momento: "Sono molto contento di aver fatto il mio esordio in Europa, ma ancor di più per la vittoria della squadra. Avanti così, forza Roma"