Padoan: “Ben venga un rafforzamento finanziario nella Roma per non vendere i big”

Pier Carlo Padoan, senatore del Partito Democratico ed ex ministro dell’Economia è stato intervistato durante il programma “Fisco Sereno” in onda su Radio Radio. Ecco le sue parole sul possibile ingresso di nuovi soci nella Roma: “Do una valutazione positiva a patto che rafforzino la società. Come ci dimostrano altre squadre italiane si vince se si ha una buona struttura societaria capitalizzata che ti permette di evitare di vendere i pezzi pregiati ogni anno per risistemare i bilanci. La Roma sta cominciando a farlo, ci sono buoni risultati della campagna acquisti passata contrariamente invece ad altre situazioni che ci sono state in passato. Quindi se c’è anche un rafforzamento finanziario ben venga”.