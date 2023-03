Ozil si ritira, il messagio di Matic: “Complimenti per la tua carriera fantastica”

Mesut Ozil ha deciso di ritirarsi. Il tedesco di origini turche è stato senza dubbio uno dei giocatori più forti degli ultimi anni, formidabile assist man riconosciuto in tutto il mondo. E rispettato. Ulteriore testimonianza della stima anche dei suoi colleghi è il messaggio di Nemanja Matic, che lo ha affrontato tante volte in Premier League: "Congratulazioni per la sua fantastica carriera", ha scritto il serbo della Roma su Instagram. In allegato uno scatto di un confronto tra i due in un match tra Arsenal e Manchester United.