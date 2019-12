Osvaldo, nuovo colpo di scena: ora è pronto a tornare in campo e il Banfield lo accoglie

Pablo Daniel Osvaldo stupisce ancora. L’ex attaccante della Roma è protagonista di un nuovo colpo di scena nella sua vita, con il ritorno al calcio giocato. Il giocatore argentino aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2016 ad appena 30 anni, visto anche il rapporto non proprio idilliaco con l’allora tecnico del Boca Juniors Barros Schelotto. Poi l’inizio della carriera di musicista rock con la sua band ‘Barrio Viejo’, che a quanto pare non ha soddisfatto l’argentino. Come riporta ‘goal.com’, potrebbe tornare presto in campo con la maglia del Banfield, se l’allenatore Julio Cesar Falcioni darà il via libera. Osvaldo si allenerà con il club argentino, di cui il padre è sempre stato grande tifoso, poi si deciderà se dare seguito anche a livello concreto e ufficiale al ritorno del classe ’86. ‘El Loco’, come lo chiamano in patria, spiazza tutti, di nuovo.