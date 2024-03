Osvaldo finalmente sorridente. Il post social: “Tornando ad essere io” – FOTO

Dopo il commovente e triste messaggio che Daniel Osvaldo aveva pubblicato sui social nei giorni scorsi in cui l'ex attaccante di Roma, Juventus e Fiorentina ha rivelato al mondo il suo problema di depressione, lui stesso ha condiviso un nuovo post che lascia trasparire un raggio di speranza per le sue condizioni. In una storia su Instagram l'ex attaccante ha scritto "tornando ad essere io" con una sua foto finalmente sorridente davanti ad un quadro in cui è raffigurato Maradona e con "Here comes the Sun" dei Beatles a far da colonna sonora. Scorrendo poi nell'elenco delle stories che ha condiviso si vede anche il video di alcuni suoi gol anche in maglia giallorossa, in questo caso a far da sottofondo musicale alle immagini è "Sweet Child o Mine" dei Guns n Roses.