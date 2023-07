Osimhen: “Onorato dai complimenti di Mourinho. È il migliore al mondo”

Victor Osimhen in un'intervista rilasciata al portale nigeriano Soccernet, ha raccontato un curioso aneddoto con protagonista José Mourinho. Il numero 9 del Napoli ha infatti parlato di un episodio andato in scena durante la sfida del Maradona tra la formazione di Spalletti e la Roma: "Dopo che qualcuno mi ha pestato il polso e si è sbucciato, Mourinho è venuto da me e mi ha detto: 'Bel gol, ma non farlo. Non provare a tuffarti. Continua così, sei sulla strada giusta". Gli ho detto che non simulo, che ero stato spinto. Gli ho mostrato la mano e lui mi ha detto: 'Continua'. Osimhen ha poi continuato parlando di tutta la sua ammirazione per lo Special One: "Sentire questo tipo di complimento da Mourinho, proprio nel bel mezzo della partita, per me è una sensazione incredibile. Credetemi, è una sensazione incredibile. Sentire queste parole arrivare da un uomo di questo tipo, il migliore al mondo se non sbaglio, per me è solo il carburante di cui ho bisogno per continuare". Poi sul paragone con Drogba ha aggiunto: "Penso che per ogni attaccante, soprattutto quando è giovane, sarebbe un onore enorme poter giocare sotto la guida di Mourinho. Ha formato molti attaccanti di livello mondiale. Didier Drogba ha giocato con lui e sappiamo in che tipo di bestia lo ha trasformato. E lui gli ha dato una mano. Per me è un grande privilegio che Mourinho mi abbia parlato nel bel mezzo della partita e mi abbia fatto questo complimento. È una cosa enorme per me".