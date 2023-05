Orsato frena la Roma: due rigori negati. Col Bologna finisce 0-0, testa al Bayer

I giallorossi dicono addio al quarto posto, la qualificazione in Champions passa dall'Europa League. Il direttore di gara nega due penalty ai giallorossi

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Bologna. Polemiche con Orsato che nega due penalty ai giallorossi. Mourinho schiera la squadra 'B' e lascia a casa Dybala e Rui Patricio. Nel primo tempo i giallorossi vanno a un passo dal vantaggio con Belotti. Ottima azione di Solbakken che serve il Gallo, ma Skorupski con un miracolo gli nega la prima gioia in Serie A. La seconda frazione inizia con un problema per Mourinho: esce per infortunio Celik. Al 70' rigore negato ai giallorossi: Lykogiannis allarga il gomito e colpisce Ibanez. Per Orsato non c'è nulla. La Roma ci prova nel finale ma finisce 0-0. Superata l'Atalanta in classifica ma svaniscono, quasi, del tutto le speranze Champions. Giovedì la sfida decisiva contro il Bayer.

Belotti spreca una super occasione: 0-0 all'intervallo — Mourinho lascia a casa Dybala e Rui Patricio. Prima da titolare per Missori, davanti c'è Belotti. Solbakken si fa vedere nei primi minuti di gara. Il norvegese viene messo a terra in area da Sosa, ma per l'arbitro non c'è nulla. Squillo del Bologna al 13': cross di Orsolini per Cambiaso che per poco non ci arriva di testa. Chance per la Roma al 23'. Solbakken entra in area e serve Belotti in area, un miracolo di Skorupski gli nega la prima rete in campionato. Risponde il Bologna con Dominguez che calcia dalla distanza, ma è bravo Svilar a bloccare. Sullo scadere del primo tempo di prova Zalewski su calcio di punizione. La palla finisce di poco alta. Il primo tempo finisce 0-0.

Orsato frena la Roma: col Bologna finisce 0-0 — Il secondo tempo inizia senza cambi da entrambe le parti. Si fa male Celik al 52' ed è costretto a chiedere il cambio per un problema alla coscia sinistra. Entra Mancini al suo posto e Mou mette in campo anche Bove e Abraham per Wijnaldum e Belotti. Ci prova Camara al 61', il centrocampista calcia e sfiora il palo alla destra di Skorupski. Roma vicina al gol con Bove quattro minuti più tardi: il numero 52 si gira col sinistro in area dopo l'uscita di Skorupski sul corner ma spara alto. Al 70' rigore negato ai giallorossi: Lykogiannis allarga il gomito e colpisce Ibanez.

Per Orsato non c'è nulla. Al 77' Pellegrini inventa per Abraham. Lancio perfetto del capitano per Tammy che sbaglia il movimento e non riesce a stoppare il pallone. L'inglese si sarebbe trovato a tu per tu col portiere polacco. Altra chance per i ragazzi di Mourinho qualche istante dopo. Punizione battuta dal numero 7 in mezzo all'area. In mischia prova Mancini a siglare la rete del vantaggio, ma Skorupski gli chiude lo specchio e in spaccata manda la sfera fuori. Continua l'assedio della Roma. Altra punizione di Pellegrini per la testa di Abraham. Il numero 9 impatta bene ma troppo centrale. Dopo 5 minuti di recupero finisce 0-0. Giovedì il match col Bayer.

Bologna-Roma 0-0, il tabellino — BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri (69' Moro), Bonifazi, Sosa, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson (69' Lykogiannis); Orsolini, Barrow, Arnautovic (69' Zirkzee). A disposizione: Bardi, Ravaglia, Lykogiannis, Medel, Moro, Pyythia, Aebischer, Zirkzee. Allenatore: Motta.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik (54' Mancini), Cristante, Ibanez; Missori, Camara, Tahirovic (75' Matic), Zalewski; Solbakken (70' Pellegrini), Wijnaldum (54' Bove); Belotti (54' Abraham). A disposizione: Boer, Del Bello, Bove, Mancini, Keramitsis, Falasca, Faticanti, Darboe, Spinazzola, Matic, Pellegrini, Volpato, Abraham, Majchrzak. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Meli-Alassio. IV Uomo: Volpi. Var: Mazzoleni. Avar: Di Martino

Marcatori: -

Ammoniti: Bonifazi (B), Orsolini (B), Camara (R)