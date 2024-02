Orgoglio Roma, ma non basta: l’Inter vince 4-2 in rimonta e con un gol dubbio

Il primo gol dei nerazzurri è viziato da una posizione di offside di Thuram. I giallorossi restao quinti, giovedì la sfida col Feyenoord

Daniele Aloisi Collaboratore

Non basta un'ottima gara alla Roma per superare l'Inter: i nerazzurri passano all'Olimpico 2-4. La squadra di Inzaghi era passata in vantaggio con Acerbi al 17' (gol dubbio per la posizione di fuorigioco di Thuram che ostacola Rui Patricio). Poi i giallorossi avevano rimontato con Mancini e El Shaarawy. Ad inizio ripresa black out totale e l'Inter trova due reti con Thuram e lo sfortunato autogol di Angeliño. Nel finale anche la marcatura di Bastoni. De Rossi continua con gli stessi 11 che hanno battuto il Cagliari ad eccezione di Huijsen che prende il posto di un acciaccato Llorente. I giallorossi partono bene nel primo tempo ma passano in svantaggio al 17'. Gol di Acerbi che viene convalidato dopo il richiamo del Var nonostante ci fosse Thuram che disturbava Rui Patricio in posizione di fuorigioco.

La Roma non si abbatte e trova il pari con Mancini al 28'. Al 45' El Shaarawy porta in vantaggio la Roma con un sinistro che sbatte due volte sul palo e finisce in rete. Ad inizio ripresa doccia gelata per i giallorossi che in 10' subiscono due reti dall'Inter: prima il gol di Thuram poi la sfortunata autorete di Angeliño. Al 70' Lukaku cestina la chance per il pari non riuscendo a segnare a tu per tu con Sommer. Alla Roma non basta l'orgoglio e nel finale arriva anche il quarto gol: a segno Bastoni. I giallorossi restano quinti, giovedì la sfida col Feyenoord.

Mancini e El Shaarawy ribaltano il gol di Acerbi: Roma avanti all'intervallo — De Rossi lascia fuori Llorente che non è al meglio e sceglie dal 1' Huijsen. Davanti Dybala, Lukaku e El Shaarawy. Il primo squillo dei giallorossi è del Faraone dopo un solo minuto di gioco: l'esterno calcia a giro e Sommer si rifugia in calcio d'angolo. Al 17' Acerbi porta avanti l'Inter con un colpo di testa che batte Rui Patricio. Guida va al Var per un possibile fuorigioco di Thuram che disturba il portiere giallorosso, ma concede comunque la rete. La Roma non demorde e al 28' trova il pari: pennellata di Pellegrini per Mancini che di testa batte Sommer e fa 1-1. Al 40' si distende l'Inter in contropiede: Di Marco da posizione defilata incrocia col sinistro ma il suo tiro finisce abbondantemente a lato.

Un giro d'orologio e Dybala prova a spaventare Sommer col destro ma non centra lo specchio della porta. Al 45' la Roma va avanti: Pellegrini mette a referto il suo secondo assist di giornata, ma questa volta per El Shaarawy. Il numero 92 arriva in area, calcia col sinistro e dopo un palo-palo la palla finisce in rete. I giallorossi chiudono il primo tempo avanti 2-1.

L'Inter rimonta e vince: la Roma resta quinta — La ripresa inizia senza cambi per De Rossi e Inzaghi. Al 47' Guida estrae il primo giallo del match: ammonito Mancini per un fallo su Mkhitaryan. Al 49' arriva il pari firmato da Thuram che anticipa Mancini e batte Rui Patricio. Al 56' l'Inter firma il sorpasso: cross di Mkhitaryan per il centravanti francese che viene anticipato da Angeliño ma lo spagnolo butta il pallone nella sua porta. I nerazzurri prendono coraggio e al 58' Pavard spaventa l'Olimpico con un gran destro da fuori che sbatte sul palo. Al 69' clamorosa chance per la Roma: pallone in verticale di Pellegrini per Lukaku che si trova davanti a Sommer ma si fa ipnotizzare dal portiere svizzero. Al 75' entra Baldanzi e prova subito a scaldare il sinistro, ma la sua prima conclusione finisce sull'esterno della rete. Continua a spingere la Roma: ci prova Spinazzola dalla distanza, ma Sommer respinge con i pugni. Nel finale l'Inter cala il poker con Bastoni. Dopo 5 minuti di recupero termina il match: la Roma resta quinta.

Roma-Inter 2-4, il tabellino — ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angeliño (60' Spinazzola); Cristante (60' Bove), Paredes, Pellegrini (75' Baldanzi); Dybala (87' Azmoun), Lukaku, El Shaarawy (75' Zalewski). A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Llorente, Smalling, Celik, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Sanches, Aouar, Joao Costa, Bove, Baldanzi. Allenatore: De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (74' Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (74' Carlos Augusto); Thuram (87' Sanchez), Martinez (74' Arnautovic). A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Klaassen, Sanchez, Arnautovic, Akinsanmiro. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Guida. Assistenti: Meli-Alassio. IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni. AVar: Pairetto.

Marcatori: 17' Acerbi (I), 28' Mancini (R), 45' El Shaarawy (R), 49' Thuram (I), 56' Angeliño aut. (R)

Ammoniti: Mancini (R), Huijsen (R)

Spettatori: 65.044

