Opta, Pellegrini inserito nel miglior undici del campionato – FOTO

Nonostante un finale in chiaro scuro, quella di Lorenzo Pellegrini è stata una stagione di crescita generale e di grandi colpi, soprattutto in riferimento agli assist. Il portale specializzato Opta lo ha infatti inserito nella formazione ideale come trequartista, nel ruolo che ha saputo interpretare meglio nel corso dell’annata. In attacco figurano Ciro Immobile e Ciccio Caputo, mentre a centrocampo la cerniera a tre è formata da Soriano, Locatelli e Castrovilli. A chiudere il 4-3-1-2 troviamo Sepe in porta e poi una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Romagnoli, Acerbi e Alessandro Bastoni.