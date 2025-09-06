Operazione Nostalgia, leggende in campo al Granillo: ovazione per Totti

Serata di grande sport al Granillo di Reggio Calabria dove fa tappa Operazione Nostalgia, iniziativa che porta in campo le leggende che hanno fatto la storia della Serie A. Tante vecchie glorie giallorosse hanno preso parte al match, tra cui Candela, Perrotta, Aldair, Zago e soprattutto Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma è stato accolto con grande calore dal pubblico di Reggio Calabria al momento dell'ingresso in campo. Tante le foto anche con un altro numero 10 diventato leggenda, Roberto Baggio. La serata si tinge subito di giallorosso quando al 20' si accende la catena Pizarro-Totti-Perrotta con l'ultimo che va a segno su assist del Pupone.