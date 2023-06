‘Operazione Nostalgia’ 2023, Totti e Milito sfidano Del Piero

Il raduno di Operazione Nostalgia è pronto ad aprire i battenti. Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara va in scena sabato 24 giugno l’evento che avrà come protagonisti tanti ex calciatori di Serie A e circa 13 mila tifosi pronti a riempire l’impianto della Spal per partecipare ad un appuntamento che manca dal ben quattro anni, ovvero dall’edizione 2019 a Cesena. L'evento inizierà già a partire dalle 10.30 con l'apertura del Fan Village. Alle ore 18.00 si apriranno invece i cancelli dello stadio, con inizio del match previsto per le 20.00. Protagonisti della serata, tra gli altri, le leggende di Juventus e Roma Alessandro Del Piero e Francesco Totti, di nuovo da avversari. Ci sarà poi il bomber dell'Inter campione d'Europa nel 2010, Diego Milito, i campioni del mondo Marco Amelia, Simone Barone e Cristian Zaccardo, nonché giocatori del calibro di Totò Di Natale, Stefano Fiore e David Pizarro.