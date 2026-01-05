Una marea di polemiche ha sommerso la classe arbitrale italiana dopo Atalanta-Roma. La gara, arbitrata da Fabbri, è stata oggetto di discussione durante Open Var, il consueto appuntamento in onda su Dazn per approfondire gli episodi arbitrali della giornata appena conclusa. Andrea De Marco, responsabile rapporti istituzionali Can A e B, ha chiarito le due fattispecie che hanno generato polemica: il gol di "braccio" di Scalvini e la rete annullata a Scamacca per fuorigioco a inizio azione. Così De Marco sul gol vittoria di Scalvini: "La sala Var ha lavorato benissimo. Loro si soffermano su tutta la dinamica. Non c'è evidenza, non c'è oggettività che il giocatore dell'Atalanta tocchi il pallone con il braccio. La situazione successiva riguarda Svilar che perde il contatto con il pallone, sbilanciato da Rensch, poi si inserisce Scalvini e segna. È una situazione diversa dal contatto con Ostigard di una settimana fa. Qui Scalvini colpisce il pallone, poi per dinamica gli finisce addosso. Non cambia la dinamica dell'azione. La decisione è corretta". Poi sulla rete di Scamacca e sul concetto di immediatezza successiva al tocco di Hermoso: "La posizione di fuorigioco di Scamacca è punibile. Lui interviene dopo lo stop tentato da Hermoso e diventa da punire. La decisione è anche in questo caso corretta. Sono concetti che a volte sfuggono per alcune sfaccettature ma la sala Var ha lavorato benissimo e ha spiegato bene la situazione". La regola da applicare è la numero 11 che si interroga sulla punibilità di un fuorigioco: "Quando il calciatore in posizione irregolare prende effettivamente parte attiva al gioco, interferendo con il gioco o con un avversario o traendo vantaggio dall'essere in posizione di fuorigioco". De Marco sottolinea come "non è rilevante che Hermoso sbagli lo stop, non è definibile una giocata".