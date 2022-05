Opa Roma, i Friedkin acquistano anche oggi quasi 1 milione e mezzo di azioni

Il numero uno giallorosso oggi ha acquistato altre 1.479.058 milioni di azioni al prezzo unitario di 0,426100 euro

Continua l'Opa indetta dai Friedkin lo scorso 11 maggio, con l'obiettivo dell'uscita del titolo AS Roma dalla borsa. Il numero uno giallorosso oggi ha acquistato altre 1.479.058 milioni di azioni al prezzo unitario di 0,426100 euro: tradotto, sono 630.226,614 euro di spesa. La quota di proprietà del presidente all'interno della Roma cresce ancora. Dopo il tentativo già andato a vuoto, Friedkin ha indetto questa Opa offrendo anche vantaggi importanti in termini economici e non solo agli azionisti.