Opa Roma, Friedkin acquista circa 2 milioni di azioni: la quota poco sopra l’88%

Per l'esattezza 1.853.030 di azioni a 0,4251 euro ciascuna

Ieri 6 milioni oggi circa 2. Attraverso un comunicato l'AS Roma rende noto che anche oggi sono state acquistate altre azioni da parte dei Friedkin. Per l'esattezza 1.853.030 di azioni a 0,4251 euro ciascuna. La proprietà sale quindi poco sopra l’88% di quote dell'AS Roma. L'opa lanciata mercoledì dall'AS Roma continua a far vedere i suoi primi effetti.