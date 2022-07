Opa Roma, oggi più di 6 milioni di adesioni: raggiunto il 93,3% del capitale

Ultimi giorni dell'Opa promossa dai Friedkin per arrivare al delisting, l'uscita del titolo di AS Roma dalla Borsa. Come riportato da 'Teleborsa', oggi 7 luglio 2022 sono state presentate 6.246.012 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 20.065.255, pari al 31,89% dell'offerta. Questo vuol dire che il traguardo del 95% delle azioni totali, necessario appunto per il delisting, è più vicino: la percentuale ora è al 93,3%. L'offerta è iniziata il 13 giugno 2022 e terminerà domani, 8 luglio 2022.