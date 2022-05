OPA Roma, ancora azioni per i Friedkin: ne hanno acquisite altre 780 mila

Il prezzo dei titoli acquistati è di 0,425500 euro ciascuna

I Friedkin continuano ad acquistare le azioni. In questi minuti la Roma ha ufficializzato l'acquisizione di altri 779.936,00 titoli al prezzo di 0,425500 euro ciascuna. Con quelle acquisite ieri, la presidenza americana supera il milione di azioni comprate in pochi giorni. L'obiettivo è quello di detenere circa il 95% del capitale del club, necessaria al successo dell'opa, con l'intento di arrivare al delisting - fallito già a novembre 2020 - del titolo AS Roma. Per il momento la quota di proprietà del club arriva all'87,75%.