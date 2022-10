Onorato: “Intitoleremo un’area verde di Trigoria a Liedholm”

Alessandro Onorato , assessore allo Sport, Turismo, Grandi Eventi e Moda di Roma, ha parlato in merito ad una intitolazione di un'area verde di Trigoria a Liedholm : "A Niels Liedholm, mister del secondo scudetto giallorosso, intitoleremo un’area verde di oltre 5mila metri quadrati nei pressi di via Gustavo D’Arpe, nel quartiere di Trigoria. È stato un personaggio unico nella storia del calcio e della Roma. Negli anni sulla panchina giallorossa ha raggiunto risultati straordinari, guidando la squadra fino alla vittoria in campionato, di tre coppe Italia e in finale in Coppa dei Campioni.

Ringrazio la collega assessora all'Ambiente, Sabina Alfonsi, per aver condiviso il progetto di individuare l'area verde da dedicare a Liedholm nel quartiere dove il mister svolgeva la sua attività quotidiana, a ridosso del centro sportivo di Trigoria. Con la As Roma e insieme al Roma Club Campidoglio organizzeremo quanto prima la cerimonia ufficiale di intitolazione. Sarà un'occasione importante per i tifosi e per la società, per rendere omaggio a un atleta e a un allenatore che ha fatto la storia del calcio nella nostra città e non solo".