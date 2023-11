Onorato (Ass.Sport): “Volevano far diventare Campo Testaccio un centro di padel”

Giornata importante per uno dei simboli della storia della Roma come Campo Testaccio. Grazie alla collaborazione tra la società giallorossa e il Roma Club dell'omonimo quartiere, sono stati svolti dei lavori di pulizia per ridare un po' di luce all'ormai abbandonato impianto. Per l'occasione è intervenuto anche Alessandro Onorato (Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale) che ha rilasciato anche alcune dichiarazioni: "Questa iniziativa è importante perché dimostra come questo luogo abbia una sorta di sacralità sportiva alla quale portiamo rispetto. Non è la prima volta che viene fatta, purtroppo su Campo Testaccio c'è una grande incompiuta da tanti anni. Avevamo ereditato un progetto folle, qualcuno pensava di farci un centro di padel".