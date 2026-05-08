C'è ancora tanta incertezza attorno a data e orario del derby della settimana prossima tra Roma e Lazio. La finale degli Internazionali di tennis è prevista per domenica e, per motivi di ordine pubblico, si sta cercando di evitare la contemporaneità. Sul tema si è espresso Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi del comune di Roma, ospite di "Un Giorno da Pecora" a Rai Radio1: “Io credo che sarebbe il caso di fare la finale del tennis la domenica e il derby di Roma lunedì alle 20.45. Si sarebbe sicuramente potuto organizzare in modo migliore”.
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forzaroma news as roma Onorato (ass. Grandi Eventi): “Farei giocare il derby lunedì alle 20:45”
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Onorato (ass. Grandi Eventi): “Farei giocare il derby lunedì alle 20:45”
Le parole dell'assessore ai Grandi Eventi del comune di Roma: "Si sarebbe sicuramente potuto organizzare in modo migliore”
Da ricordare, inoltre, che nella situazione attuale di classifica deve essere garantita la contemporaneità per le partite delle squadre che giocano per lo stesso obiettivo. Dunque, in questo caso, le gare di Como, Juventus e Milan dovrebbero giocarsi tutte nello stesso momento. Una variabile in più che sta complicando la scelta di un orario definitivo per il tanto atteso derby.
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