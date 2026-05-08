Onorato (ass. Grandi Eventi): “Farei giocare il derby lunedì alle 20:45”

C'è ancora tanta incertezza attorno a data e orario del derby della settimana prossima tra Roma e Lazio. La finale degli Internazionali di tennis è prevista per domenica e, per motivi di ordine pubblico, si sta cercando di evitare la contemporaneità. Sul tema si è espresso Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi del comune di Roma, ospite di "Un Giorno da Pecora" a Rai Radio1: “Io credo che sarebbe il caso di fare la finale del tennis la domenica e il derby di Roma lunedì alle 20.45. Si sarebbe sicuramente potuto organizzare in modo migliore”.