‘One of Us’ nuovo Official Partner della Roma

Il nuovo Official Partner della squadra giallorossa rappresenta il primo 'talent-game' aperto a tutti coloro che vogliono provare a farsi notare

La Roma ha presentato 'One of Us' come nuovo Official Partner del Club. Come recita il comunicato, 'One of Us' è "il primo ecosistema digitale che permette di regalare una speranza a tanti calciatori che vogliono coltivare le proprie aspirazioni". Tramite questa 'selezione digitale', chiunque voglia mettersi alla prova può scaricare l'app, iscriversi gratuitamente e creare il proprio profilo. Una volta conclusa la parte burocratica, bisognerà completare le 'sfide' che l'app richiede, in modo da accumulare punti e scalare le classifiche.