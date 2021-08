Omaggio della Roma per Odette Giuffrida: maglia giallorossa per la judoka – FOTO

La società ha omaggiato l'atleta vincitrice di una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020

La Roma ha voluto omaggiare l'atleta olimpica Odette Giuffrida, vincitrice della medaglia di bronzo nel Judo a Tokyo 2020. La judoka è una grande sostenitrice della Roma e per questo la società ha voluto celebrarla con la maglia ufficiale versione "Home" della prossima stagione. Dietro la maglia, come visibile dalle storie Instagram dell'atleta, è stato inciso il suo nome, Odette, con il numero 12. L'atleta, tramite il social Instagram, ha voluto ringraziare la società giallorossa per questo gradito omaggio.