Olsen: “Sul mio futuro si scrive molto, ma non mi dà fastidio”

Robin Olsen, portiere della Roma rientrato dal prestito al Cagliari, ha parlato dal ritiro svedese a expressen.se soprattutto per fare il punto della sua situazione e per parlare del futuro: “In Nazionale ho giocato con continuità, ma è passato tanto tempo da quando ho giocato l’ultima partita con il Cagliari. Però mi sono allenato bene e con continuità. Ho fiducia in me stesso. La prossima stagione? Bella domanda, non so davvero cosa succederà, ora mi concentro sulla Svezia. Ci sono abituato a quello che si scrive su di me, non mi dà fastidio“.