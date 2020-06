Olsen ringrazia e saluta il Cagliari: “Mi mancherete tutti. Buona fortuna” – FOTO

Robin Olsen è atteso nei prossimi giorni a Trigoria: dopo la rottura tra le dirigenze di Cagliari e Roma, dovuta al mancato versamento da parte dei sardi dei 900 mila euro in occasione delle 18 presenze in Serie A del portiere svedese (fermo a 17), il portiere in prestito secco ha voluto ringraziare la società che lo ha tenuto per questa stagione. Olsen affida a Instagram le sue parole: “È stata una stagione lunga e particolare fino alla fine. Sono orgoglioso del tempo trascorso qui: mi mancheranno i tifosi e i miei compagni di squadra. Sarò sempre riconoscente per l’affetto e per il sostegno ricevuti. Al Cagliari auguro buona fortuna per il resto della stagione”. Su Olsen c’è già l’interesse dello Sporting Lisbona.