Olsen aggredito dai tifosi del City durante i festeggiamenti per il titolo

Il portiere svedese di proprietà della Roma è stato aggredito al termine del match contro la squadra di Pep Guardiola

Robin Olsen, portiere di proprietà della Roma in prestito all'Aston Villa, è stato protagonista di uno spiacevole episodio durante la decisiva partita di campionato tra la sua squadra e il Manchester City. La vittoria dei ragazzi di Guardiola è stata decisiva per la conquista del titolo, scatenando la gioia e l'invasione di campo dei tifosi al triplice fischio finale. Steven Gerrard, allenatore dell'Aston Villa, nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato che il portiere svedese è stato aggredito da un tifoso locale al momento dell'uscita dal campo: "Vedremo come sta ora, ma penso che dovresti porre queste domande a Pep e Man City". Alle parole della leggenda del Liverpool ha fatto seguito un comunicato ufficiale del Manchester City sull'accaduto: "Il Manchester City vorrebbe sinceramente scusarsi con il portiere dell'Aston Villa Robin Olsen, che è stato aggredito dopo il fischio finale della partita di oggi quando i tifosi sono entrati in campo. La Società ha avviato un'immediata indagine e, una volta individuato, al responsabile verrà emessa la squalifica dallo stadio a tempo indeterminato".