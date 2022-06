Oliveira si allena in vacanza: “Nessuno può fermare chi non molla mai” – FOTO

I sei mesi passati all'ombra del Colosseo non sono bastati a Sergio Oliveira per convincere la Roma a riscattarlo dal Porto. Per prenderlo a titolo definitivo i giallorossi vorrebbero ottenere uno sconto sui 13 milioni pattuiti a gennaio e intanto la fila delle pretendenti si sta arricchendo (Napoli e Fenerbache su tutte). Il centrocampista, intanto, si isola e continua a lavorare sul suo fisico anche durante le vacanze vissute con famiglia e amici tra Capri e la Sardegna. Altra dimostrazione dell'amore sviluppato per l'Italia. "Andare Avanti! - ha scritto in una storia Instagram in cui ha documentato il suo allenamento - Nessuno può fermare chi ha fiducia in Dio e nessuno può fermare chi non molla mai".