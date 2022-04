Oliveira: “Mano nella mano saremo più forti”. Cristante: “Vittoria del gruppo”

I due centrocampisti giallorossi festeggiano l'1-0 con la Samp sottolineando la forza del gruppo

Vittoria non bellissima, ma sicuramente fondamentale per la Roma che espugna 'Marassi' per 1-0 grazie al gol di Mkhitaryan. Con la Sampdoria partita di sacrificio e impegno per Sergio Oliveira, paradossalmente l'unico a non aver toccato il pallone nell'azione bellissima che ha portato al vantaggio giallorosso. Il portoghese sembra sempre più integrato: "Partita difficile, ma insieme e mano nella mano saremo sempre più forti. Forza Roma", scrive Oliveira su Instagram con una serie di scatti del match. Gli fa eco anche Bryan Cristante:"La vittoria del gruppo. Tre punti importanti per il nostro cammino".