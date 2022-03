Oliveira in Campidoglio: “Vogliamo vincere il derby. Diciamo stop alla guerra”

Il centrocampista giallorosso ha parlato a margine dell'incontro con il sindaco e con il capitano della Lazio: "Abbiamo ottenuto una grande qualificazione ai quarti di Conference League"

Sergio Oliveira ha rappresentato oggi la Roma in Campidoglio in occasione di una iniziativa per promuovere la pace nel mondo insieme al capitano baincoceleste Immobile e al sindaco della Capitale Gualtieri. Il portoghese ha preso il posto di Lorenzo Pellegrini, fermato da una tonsillite ed in dubbio anche per il derby. Il centrocampista arrivato a gennaio dal Porto ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento Together for peace: "Sono molto felice di essere qui con il sindaco di Roma. Tutti noi abbiamo grande responsabilità per promuovere la pace. Ieri ho tifato per la squadra in tribuna e abbiamo ottenuto una grande qualificazione ai quarti di Conference League. Oggi tornerò a Trigoria per prepararmi ad un derby che vogliamo vincere. Tutto quello che possiamo fare per dire stop alla guerra è giusto e dobbiamo portare la nostra voce".