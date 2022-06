Oliveira festeggia il compleanno di Pellegrini: “Tanti auguri, capitano”

Sergio Oliveira, sul cui futuro pende un enorme punto interrogativo – verrà riscattato? Non si sa ancora -, si sente ancora un giocatore della Roma, e lo dimostra anche sui suoi social. Oggi, infatti, il centrocampista in prestito dal...

Sergio Oliveira, sul cui futuro pende un enorme punto interrogativo - verrà riscattato? Non si sa ancora -, si sente ancora un giocatore della Roma, e lo dimostra anche sui suoi social. Oggi, infatti, il centrocampista in prestito dal Porto, non ha fatto mancare gli auguri a Lorenzo Pellegrini, che ha compiuto 26 anni. In uno scatto che raffigura la gioia dopo un gol, su Instagram, ha scritto: "Tanti auguri, capitano", mettendoci poi un cuore.