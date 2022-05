Oliveira celebra la sua stagione: “Ho sempre dato il massimo, tornerò più forte”

Il centrocampista giallorosso ha chiuso con un post su Instagram la sua annata: "Ora è il momento di riposarsi"

Sergio Oliveira ha vissuto sei mesi decisamente intensi alla Roma, ma in prestito dal Porto, quindi col futuro decisamente ancora in bilico. In ogni caso il portoghese ha portato a casa un trofeo internazionale, ora resta da valutare soprattutto dai giallorossi la questione riscatto. Intanto il centrocampista ha celebrato la stagione su Instagram:"Fortunato. La prima parola che mi viene in mente. Non è mai stato facile ma non l'ho mai chiesto, ho solo chiesto possibilità e salute. Un'altra stagione è finita, con la cosa più importante che un essere umano ha bisogno di avere, la coscienza pulita.Ho sempre dato il massimo, ho lavorato sodo ogni singolo giorno pensando al tempo. Perché alla fine ciò che conta sono i traguardi di squadra. Grazie a tutti per il vostro supporto e il vostro amore, ma anche per le vostre critiche. Ora è il momento di riposarsi, ricaricarsi e tornare più forti. Ci vediamo l'anno prossimo ragazzi". Se questa ultima frase sia indirizzata anche alla Roma, non è ancora dato sapere.