Olimpico, superati i 25mila spettatori per le gare contro Napoli e Milan

La campagna abbonamenti ha registrato numeri incredibili, nonostante gli intoppi iniziali. Dopo 4 giorni ne sono stati venduti 19.100 superando il dato del 2019/20 (18.300 in 103 giorni). La vendita dei biglietti singoli non è da meno, per le...

Redazione

La campagna abbonamenti ha registrato numeri incredibili, nonostante gli intoppi iniziali. Dopo 4 giorni ne sono stati venduti 19.100 superando il dato del 2019/20 (18.300 in 103 giorni). La vendita dei biglietti singoli non è da meno, per le gare contro Napoli e Milan, i cui tagliandi sono in vendita dalle 16 di oggi, si attendono all'Olimpico più di 25mila spettatori (rispettivamente 27.ooo e 26.000). Per i due match, in poche ore, sono stati venduti più di 10.000 biglietti.