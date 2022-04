Olimpico sempre pieno: attesi oltre 110 mila tifosi tra Salernitana e Bodo

Per la partita contro i campani sono stati staccati 54 mila tagliandi mentre per il ritorno dei quarti di Conference saranno 58 mila i seggiolini occupati

La Roma ha finalmente trovato continuità e ora sta raccogliendo i frutti del proprio lavoro. Ad essere stati sempre continui, invece, sono i tifosi che da inizio stagione seguono la squadra in lungo e in largo. Anche per le prossime due partite in casa stanno facendo registrare numeri importanti: con la Salernitana sono attese 54 mila persone mentre il dato è ancora maggiore per la gara di ritorno dei quarti di Conference League contro il Bodo. In quel caso i seggiolini occupati saranno 58.ooo. L'amore non è mancato nei momenti difficili, e ora che la Roma sembra avere ingranato la marcia i tifosi non vogliono perdere nessuna occasione per stare vicino alla squadra.