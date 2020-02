Olimpico, ieri i test per Euro2020. L’organizzazione: “Grazie alla Roma e ai suoi tifosi” – FOTO

Prima della sfida di campionato di ieri tra Roma e Bologna, ci sono state le prime sperimentazioni delle procedure di accesso allo Stadio Olimpico che verranno utilizzate poi in occasione delle partite di Euro2020 di scena nella Capitale. Tramite il proprio profilo Facebook ufficiale, l’organizzazione ha voluto ringraziare la Roma, i tifosi e le autorità competenti. Questo il messaggio: “Gli organizzatori di UEFA EURO 2020 desiderano ringraziare gli spettatori di Roma – Bologna, la A.S. Roma, gli Steward e le Forze dell’Ordine che ieri hanno reso possibile, presso l’ingresso dello Stadio Olimpico di Piazza Lauro de Bosis, la prima sperimentazione delle procedure di accesso che saranno applicate in occasione delle partite del Campionato Europeo in programma a Giugno”.