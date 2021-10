Olimpico ancora sotto attacco, Mourinho: “Sembra bello, ma è pieno di sabbia”

Nel post-partita lo Special One è tornato a criticare le condizioni del campo

Mourinho non si dà pace sulle condizioni dell'Olimpico. Lo Special One è tornato a criticare una volta di più il campo nella conferenza post-Napoli: “La partita è stata bella e tattica su un campo dove essere tecnici è difficile. C’è una cosa che poi non capisco, il campo è bello perché la sabbia è verde. E’ pieno di sabbia, dalla tribuna sembra bello ma lì è dura. Però grande partita”. Dichiarazioni, quelle del portoghese, che si ripetono ad ogni partita casalinga della Roma. Era successo dopo la gara con l’Empoli quando l’allenatore giallorosso ha definito il campo “il peggiore della Serie A”. La vicenda però ha radici lontane. Mourinho sta portando avanti questa battaglia ormai dall’amichevole contro il Raja Casablanca in agosto. “È stato riseminato da poco” e " È troppo sollecitato" ha sempre risposto Sport e Salute, agenzia che si occupa dello Stadio Olimpico. Gli attacchi di Mourinho però preoccupano, soprattutto in vista dei molti impegni che coinvolgeranno il campo nel mese di novembre.