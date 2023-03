Olanda, Wijnaldum sarà vicecapitano. Koeman: “Sta bene ed è importante per noi”

Il ct della nazionale olandese non nasconde la sua stima per il centrocampista della Roma, tornato tra i convocati dopo un anno: "È prezioso, sono felice che sia qui"

A un anno di distanza dall'ultima volta, Georginio Wijnaldum è tornato in nazionale. Un rientro di grande importanza per l'Olanda, salutato con entusiasmo da tifosi, compagni e ovviamente dal 'nuovo' ct Ronald Koeman."È diventato una certezza, perché ha cominciato a giocare partite intere. Ci siamo sentiti al telefono e gli ho detto che avesse ripreso a giocare con continuità sarebbe tornato tra i convocati. È in forma ed è importante per il gruppo, sono felice che sia tornato", ha detto l'allenatore olandese nelle parole riportate da 'Voetbal International'.