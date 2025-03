Olanda under 21, convocati Rensch e Salah-Eddine: sfideranno anche Baldanzi e Pisilli

Dopo Roma-Cagliari arriverà l'ultima sosta per le nazionali di questa stagione, con tanti giocatori giallorossi che saranno impegnati in giro per il mondo come al solito. Col mercato di gennaio si sono aggiunti anche alcuni under 21, come Salah-Eddine e Devyne Rensch, convocati dal ct Reiziger con l'Olanda under 21. I 'tulipani' giocheranno venerdì 21 a Venezia contro l'Italia di Baldanzi e Pisilli, poi il 25 a Bucarest con la Romania.