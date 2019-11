E’ un buon momento di forma per Kluivert e lo dimostra anche la convocazione in Nazionale. L’olandese è stato chiamato dalla selezione Orange U21 per i prossimi impegni contro Gibilterra e Inghilterra. Prima delle sfide in Europa con i suoi pari età, però, ci sarà spazio per la gara di domenica contro il Parma che chiuderà il secondo tour de force della stagione. Obiettivo vincere per mantenere il terzo posto conquistato nell’ultimo turno di campionato battendo il Napoli.