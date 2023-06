Olanda-Italia, fastidio alla caviglia per Pellegrini: rischia il forfait

Il capitano della Roma va verso l'assenza per la 'finalina' di Nations League in programma alle ore 15

Lorenzo Pellegrini a rischio per Olanda-Italia. Il centrocampista della Roma, come riporta 'Sky Sport', ha accusato un fastidio alla caviglia che potrebbe costringerlo seriamente a dare forfait. Alle 15 è in programma la finalina per il terzo e quarto posto dove gli Azzurri proveranno almeno a chiudere positivamente questa Nations League dopo la sconfitta con la Spagna. Anche giovedì a Enschede Pellegrini era rimasto fuori e questo problema alla caviglia, che già lo ha portato spessissimo a stringere i denti durante la stagione, può fargli chiudere qui la sua stagione senza aver giocato neanche un minuto in questa finestra per le nazionali.