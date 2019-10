Okaka: “Roma, bello incontrarti. Stasera però vogliamo vincere noi”

L’Udinese ospita la Roma con l’obiettivo di riscattarsi dopo il tonfo a Bergamo (7-1 con l’Atalanta). A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato l’ex giallorosso Stefano Okaka. Ecco le sue parole.

OKAKA A ROMA TV

È sempre un’emozione affrontare la Roma. Che sensazione hai?

Sono belle, soprattutto perché la Roma mi ha dato una vita migliore a me e alla mia famiglia. E’ sempre bello. E’ la squadra che mi ha cresciuto. E’ sempre piacevole incontrare tante persone che conosco.

Sarà un match difficile, come ha detto Tudor?

Sì, sarà una sfida difficile. In casa però abbiamo dimostrato di avere continuità, abbiamo una buona classifica e abbiamo avuto solo questo passo falso di domenica. Daremo il massimo per portare a casa dei punti.

I numeri parlano chiaro: sei il miglior giocatore della squadra. E’ una responsabilità per te?

La responsabilità l’ho sempre sentita, sin da gennaio che sono qua. Anche perché ho trent’anni e sono nel pieno della maturità.