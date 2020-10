Okaka: “La Roma mi ha dato una vita migliore, non esulterò mai contro di loro”

La Roma ritrova Stefano Okaka da avversario. L’ex giallorosso, oggi all’Udinese, ha parlato nel prepartita del match di stasera.

OKAKA A DAZN

“L’importante è stare uniti, compatti e saper soffrire, poi cercare di sfruttare le occasioni che avremo. Cercheremo di fare la nostra partita”.

Esulterai in caso di gol?

No, perché Roma è stata la mia infanzia, sono stato tanti anni lì e mi ha dato una vita migliore. A prescindere dal calcio porterò sempre rispetto per questa città.