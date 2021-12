Obiettivo Conference League: alla scoperta dei nuovi arrivati

Oggi alle 14 ci saranno i sorteggi a Nyon. La Roma dovrà aspettare febbraio per partecipare all’urna ma guarderà le nuove arrivate dall’Europa League

La Conference non entusiasma Mourinho. Sono lontane le imprese in Champions League dello Special One ma adesso la nuova competizione europea entra nel vivo. Dopo l'eliminazione del Tottenham di Conte, un’altra inglese si candida ad essere protagonista. Il Leicester di Rodgers sconfitto dal Napoli è una squadra piena di top player. Vardy e Schmeichel gli eroi dello scudetto del 2016 sono i giocatori più rappresentativi. Un’altra squadra retrocessa per mano di un’italiana è il Marsiglia. Ambiente ostile e tre ex Roma: Pau Lopez, Under e Gerson giocheranno con il dente avvelenato. Le altre squadre da tenere d’occhio sono Il PSV Eindhoven e il Fenerbahce. Midtjylland, Celtic, RapidVienna e SpartaPraga non spaventano come le altre.