Tottenham presente nei sorteggi di Conference League: ecco perché

Il Tottenham chiarisce il motivo della loro presenza nell'urna di Conference League

Nel sorteggio odierno di Conference League, nella stessa pallina sono state sorteggiate due squadre ovvero Tottenham e Vitesse. Gli inglesi non hanno disputato l'ultima partita del girone di Conference League contro il Rennes, decisiva per il passaggio del turno, a causa del focolaio Covid presente nella formazione di Antonio Conte. La società londinese tramite Twitter chiarisce il motivo della loro presenza, non affatto scontata, all'interno dell'urna di oggi. "In attesa della decisione dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina UEFA sulla nostra ulteriore partecipazione alla UEFA Europa Conference League, oggi è stato effettuato il sorteggio per gli spareggi della fase a eliminazione diretta della competizione. O noi o il Vitesse giocheremo con l'SK Rapid Wien". Questo il contenuto del tweet chiarificatore degli Spurs che dunque non sono ancora sicuri di poter continuare a partecipare alla competizione.