Nura prepara il rientro in campo: “Sono felice, tornerò più forte”

Una bellissima notizia: Abdullahi Nura potrebbe tornare a giocare. Il nigeriano, che in passato aveva vissuto anche un’esperienza molto positiva nelle giovanili della Roma, era stato costretto a ritirarsi lo scorso anno per sopraggiunti e reiterati problemi di natura cardiaca. Ora però l’esterno, che in passato era finito anche nel mirino del Rel Madrid, potrebbe presto tornare in campo, come rivelato al portale scorenigeria.com.ng: “Con Dio tutto è possibile e spero di tornare presto. Sono molto felice e tornerò più forte. I tifosi dovrebbero continuare a credere in me perché li renderò sempre felici“

Del rientro in campo di Nura ha parlato anche un altro ex giallorosso, il connazionale Umar Sadiq: “Stava aspettando diversi tipi di risultati. Ora sta bene e sta solo aspettando un permesso per tornare a giocare. Si sta allenando più duramente che mai. Tornerà. Sì, non è finita per Nura nel calcio. La scorsa settimana ha anche avuto un medico e il risultato è stato buono. Credo che nel nuovo anno tutto andrà bene con lui“.