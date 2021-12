Striscia la Notizia, Tapiro d’oro a Ilary Blasi: “Fabrizio Corona mi ama”

La showgirl italiana ha ricevuto il sesto tapiro in carriera a causa delle dichiarazione dell'ex paparazzo nei suoi confronti

Ilary Blasi già nel primo pomeriggio aveva mostrato sulle sue storie Instagram il suo nuovo Tapiro d'oro, suscitando la curiosità di amanti del gossip e non solo, la conferma è prontamente arrivata. "Ilary Blasi? A 16 anni veniva con la madre che mi portava il book con le sue foto nuda". Le dichiarazioni di Fabrizio Corona non hanno fatto di certo piacere ad Ilary Blasi che questa sera a Striscia la notizia riceverà da Valerio Staffelli il sesto Tapiro d'oro in carriera. "Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d'amore più carina, magari ci penso". Scherza così la showgirl che accetta il premio con la consueta ironia. In diretta davanti all'inviato di Striscia ha anche telefonato alla madre Daniela. che ha chiuso così la questione: "Io Corona non l'ho mai visto in vita mia",