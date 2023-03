Nuovo Stadio, Gualtieri: “Obiettivo 2027. Stiamo rispettando la tabella di marcia”

Le parole del sindaco della Capitale: "È un progetto green, parchi pubblici, percorsi ciclopedonali, interventi che riqualificano la zona, però bisogna rafforzare i parcheggi, viabilità, mettere in sicurezza il Pertini"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo per parlare del progetto del nuovo stadio: "Stiamo rispettando le tabelle di marcia. C’è stata una conferenza che si è conclusa positivamente e come giunta ci ha consentito di adottare una delibera che riconosce l’interesse pubblico del progetto e consente quando sarà approvata dall’aula di passare alla conferenza dei servizi decisoria che è quella dopo la quale può iniziare la costruzione dello stadio". Queste le prime parole del primo cittadino della Capitale che poi prosegue: "L’obiettivo è che sia utilizzabile nel 2027. Tempi serrati, ci va bene il progetto, ci piace che sia diverso dal precedente. È un progetto green, parchi pubblici, percorsi ciclopedonali, interventi che riqualificano la zona, però bisogna rafforzare i parcheggi, viabilità, mettere in sicurezza il Pertini". Gualtieri ha poi concluso: "L’atto che la Roma dovrà presentare dovrà tenere conto di queste migliorie, che si possono fare. Siamo fiduciosi. Grazie ai tempi rapidi e auna collaborazione serie a rigorosa, la società di sta comportando seria, stiamo cerando di lavorare senza clamore".