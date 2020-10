Nuova veste per la Roma: giallorossi stasera in campo con la terza maglia

Nuovo outfit per la Roma in vista dell’esordio casalingo in Europa League per questa stagione. Nella sfida di questa sera contro il CSKA Sofia, valida per la seconda giornata del Gruppo A, gli uomini di Fonseca vestiranno per la prima volta la terza divisa. Una maglia estremamente particolare ed originale, prevalentemente nera ma con diversi dettagli vivaci ed eccentrici, tra cui gli inserti color arancione fluorescente nella zona delle spalle e le due piccole sezioni grigie con fantasia animalier sulle spalle.

L’esordio della terza maglia coinciderà con quello stagionale di Chris Smalling, che scenderà in campo dal primo minuto dopo aver recuperato dalla distorsione al ginocchio che lo aveva tenuto fermo in queste ultime settimane: l’inglese è pronto a tornare protagonista nella Capitale, in una veste davvero inedita.