La coreografia della Sud: “In Britannia tutti temevano il nome dei romani”

L'atmosfera dello stadio Olimpico è incandescente: nuovo "show" dei tifosi della Roma sugli spalti

In occasione di Roma-Leicester, i tifosi giallorossi hanno esibito una nuova bellissima coreografia. La Curva Sud si è divisa di giallo e rosso con ai lati due gigantografie raffiguranti due antichi romani e sotto uno striscione che recita in latino: "In Britannia cuncti nomen romanorum horrebant". Tradotto: "In Britannia tutti temevano il nome dei romani". L'atmosfera dello stadio Olimpico, in occasione della semifinale di ritorno della Conference League, è decisamente unica.