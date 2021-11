Nuova avventura per Fienga: Zaini ambientali per Papa e poveri

ll nome nasce dal rapporto dell’United National Environment Program

Nuovo incarico per Guido Fienga. Si tratta di una nuova avventura nel mondo dell'imprenditoria. Come riporta la Repubblica, l'ex ceo si inserito nel campo della progettazione di capi artigianali in grado di resistere al tempo e con basso impatto ambientale è la missione della società "+Three°°°", che ha donato ha donato anche 500 zaini per la V Giornata dei Poveri. Il nome nasce dal rapporto dell’United National Environment Program secondo cui entro il 2050 l’aumento medio della temperatura globale supererà i 3 gradi. La produzione è completamente made in Italy a Sasso Marconi. Al termine di questo incontro con i poveri, Papa Francesco ha ascoltato la storia della società ed ha autografato due zaini che saranno messi all’asta per raccogliere fondi per le popolazioni dell’Africa e dell’Amazzonia.