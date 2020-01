Nuova avventura per Del Vescovo: l’ex medico della Roma riparte da Empoli

L’ex medico della Roma Riccardo Del Vescovo riparte da Empoli. E’ stato lo stesso club toscano ad annunciare le novità a livello di staff tramite il proprio sito ufficiale. Questo il comunicato della società:

L’Empoli FC comunica che entrano a far parte dello staff azzurro il Dottor Riccardo Del Vescovo, nel ruolo di coordinatore dell’area sanitaria, e Arber Prifti nel ruolo di preparatore addetto al recupero infortunati.

Del Vescovo in passato ha ricoperto il ruolo di responsabile sanitario del settore giovanile dell’As Roma per poi diventare, nel 2015, coordinatore sanitario della prima squadra giallorossa.

Contestualmente, si comunica che il Dottor Nicola Pucci ha risolto, per scelta dettata da motivazioni personali, il rapporto di consulenza professionale con la società azzurra e che il suo ruolo sarà ricoperto dal Dottor Jacopo Giuliattini. Empoli FC porge al Dottor Pucci i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e augura le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale.