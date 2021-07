Nuno Santos, parole al miele per i portieri: “Fortunato a lavorare con loro” – FOTO

Le parole del preparatore: "Per la Roma lavoriamo ogni giorno"

Parole al miele di Nuno Santos, preparatore dei portieri della Roma, per i suoi tre estremi difensori in giallorosso. Su Instagram ha infatti pubblicato uno scatto con Rui Patricio, Daniel Fuzato e Pietro Boer, con questa descrizione: "Sono un allenatore fortunato a lavorare con un grandissimo come Rui, un talento come Daniel e un ragazzo come Pietro. Per la Roma lavoriamo ogni giorno".