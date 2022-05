Novellino: “Sulla carta stasera non c’è storia, anche se la Roma fatica in Serie A”

L'ex allenatore del Venezia parla della sfida dell'Olimpico e della squadra di Mourinho: "Ha singoli importanti"

Roma-Venezia stasera è uno scontro che in un modo o nell'altro sarà decisivo per qualcuno. Chi perde punti rischia di dover dire addio già stasera al proprio obiettivo, soprattutto gli arancioneroverdi. L'ex tecnico dei veneti Walter Novellino ha parlato a 'tuttomercatoweb.com' della sfida dell'Olimpico: "Il cambio in panchina al Venezia non serviva, sarebbe stato meglio continuare con Zanetti. La squadra mi piaceva come giocava, non so cosa sia successo”.